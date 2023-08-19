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لبنان

أطلق النار على عنصر أمني.. المخابرات تقبض على مطلوب بجرائم عدة

Lebanon 24
19-08-2023 | 09:13
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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان، أن "دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش أوقفت في بلدة الهرمل، اليوم، المواطن (ع.ن.) لارتكابه جرائم: الخطف مقابل فدية مالية، السلب بقوة السلاح، الإتجار بالمخدرات، سرقة سيارات، إطلاق النار على مراكز للجيش وأشخاص في تواريخ سابقة آخرها في 9/8/2023، بحيث أطلق النار على المؤهل أول (و.ش.) من عديد قوى الأمن الداخلي".
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وتابع البيان: "بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
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