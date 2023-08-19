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لبنان

حفل عمرو دياب "ينتهك" حرية الاعلام بلبنان: المتعهد يرسل شروطا غريبة على الصحافيين.. والجمهور: بعد ناقص كرباج (صورة)

Lebanon 24
19-08-2023 | 09:17
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر العقد الذي زعم الناشطون على السوشيل ميديا انّ متعهد حفلة الفنان عمرو دياب ارسلها للصحافيين كتعهد للتوقيع عليه والالتزام بموجبه بعدم انتقاد الحفل تحت طائلة حذف المقال. وهو ما شكل موجة غضب على مواقع التواصل لاعتبار انّ ذلك يقلل من قيمة الصحافي والصحافة في لبنان، حيث للكل الحرية في التعبير عن رأيهم بالحفل. 
 
وضمن التعليقات التي وردت: "هيدي ما صارت قبل بعد ناقص كرباج وفلقة وقصاص كل حرف بلون للصحافي المخالف".
 
واعلن عدد من الصحافيين مقاطعتهم للحفل، من بينهم الصحافي الفني ايلي مرعب الذي كتب: "لحفل #عمرو_دياب الليلة 
• مجبورين نلبس ابيض 
• ممنوع الصحافة تنتقد
• ممنوع الصحافة تعمل مقابلات 
• مسكرين بعض شوارع بيروت 
• اكتر من ١٥ الف شخص 
• اكتر من ٥٠٠ الف $ اجره. انا اقاطع ولن احضر الحفلة".
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24

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