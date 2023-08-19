ارتفاع في تسعيرة دولار السوق الموازية عصرا



Advertisement بينما سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم، ما بين 89000 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم السبت، ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.