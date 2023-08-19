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لبنان
ارتفاع في تسعيرة دولار السوق الموازية عصرا
Lebanon 24
19-08-2023
|
09:52
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم السبت، ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
بينما سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم، ما بين 89000 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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