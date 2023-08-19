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لبنان

إشارات خارجية غير ايجابية تلوح في الأفق.. كلّاس ينبّه

Lebanon 24
19-08-2023 | 10:31
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دعا وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس "المسوؤلين والغيورين على اللجنة الاولمبية اللبنانية" الى "التحلي بالروح الوطنية وتغليب مصلحة لبنان ومستقبل رياضييه على أي شيء آخر"، داعيا رؤساء الاتحادات والأندية ولجنة الشباب والرياضة النيابية واصدقاء الرياضة على اختلافهم الى "التحرك والضغط لحل الازمة".
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وقال كلاس في بيان، "إن إشارات خارجية غير ايجابية بدأت تلوح في الأفق، وهي تأتي في ظل استمرار التنازع غير المجدي، والذي سيؤدي الى اسقاط الرياضة اللبنانية ككل في أتون لا يريد احد الوقوع  فيه".
 
 
 
وأضاف: "لا ازال أطالب من موقع الحرص الوطني والمسؤولية الرياضية الجميع بأن يضعوا المصلحة الوطنية فوق اي اعتبار، وادعوهم الى ان يجلسوا معا لحوار بلا شروط ولا يغلب أحدا على أحد ويحفظ قامات ومقامات الجميع الذين هم اعمدة الكيان الرياضي اللبناني، وأضع نفسي ووزارة الشباب والرياضة في خدمة مصالحة مرجوة سريعة تقفل الابواب أمام كل خطر يهدد استمرار عمل اللجنة التي نعتبرها ايقونة لبنان الرياضية وواجهته الى العالم، وأكرر دعوة الجميع الى التحاور والاتفاق العاجل على صيغة تضع حدا لإشكاليات الازمة وما نتج عنها، وتحفظ قيم الرياضة والحركة الرياضية وتبعدها عن الانقسامات".
 
 
وفي الختام، شدد على ان "انقاذ اللجنة الاولمبية هو مسؤولية وطنية يتحملها جميع المعنيين المباشرين بالرياضة، مع كامل الاحترام للانظمة والقوانين الدولية والمحلية الناظمة للحركة الرياضية".
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