28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
باسيل التقى وزير الخارجية الهنغاري: مستقبلنا مشترك ولنبنه سوياً على القيم الانسانية
Lebanon 24
19-08-2023
|
11:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
إلتقى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، وشدد في كلمة ألقاها خلال اللقاء على "احترام سيادة الشعوب وخصوصياتها"، مندداً بـ"السعي لضرب القيم وتفكيك العائلة".
Advertisement
وقال: "صديقي بيتر، جئنا اليكم اليوم من البترون، مدينتي الواقعة على شرق المتوسط والحاملة في تاريخها الاف السنين من الحضارات، حيت ترتفع عند اقدام البحر كاتدرائية مار اسطفان المارونية، شفيع المدينة وقديسها. كاتدرائية بنيت على انقاض كنيسة قديمة، يروى انها صليبية، فنحن لسنا صليبيين قادمين من الغرب، نحن مشرقيين مسيحيين، خلقنا في هذه الأرض، ونشأنا وتجذرنا في الأرض التي طلع منها السيد المسيح ووالدته وتلاميذه، رسله الأوائل، ونتماهى مع الغرب بقيمه المستوحاة من المسيحية، نتماهى معه بالثقافة ولذلك كاتدرائيتنا هي على النمط الكلاسيكي من تصميم المهندس المعماري الايطالي Joseph Maggiore ومستوحاة من كنيسة سانتا ماريا ماجيوري في روما".
أضاف: "كاتدرائيتنا مستوحاة من الغرب، ولكن من احتفل بتدشينها عام 1906 هو مؤسس دولة لبنان الكبير، البطريرك يوسف الحويك، ابن البترون. اسطفاننا هو اول شهداء الكنيسة الذي كانت آخر كلماته قبل ان يقتلوه رجما:"انا الآن ارى السماء مفتوحة وابن الانسان جالس عن يمين الله"، انها شهادة الايمان بالمسيح وتعاليمه التي تقدس قيم الحرية والحق والخير والتي قادت مسيرة الأجداد فجعلت من لبنان ارض نضال واستشهاد وقداسة (عندنا في قديسين لبنانيين في ارضنا) (وجعلت من وطنكم هنغاريا ارض ايمان وبطولة وقداسة). نحمل لكم من اسطفاننا وكنيستنا ومدينتنا السلام والمحبة لهنغاريا التي لها اسطفان آخر يرمز على عظمة تاريخها وهو القديس اسطفان الأول مؤسس المملكة الهنغارية وطوبته الكنيسة اعترافا بفضله في التبشير بالمسيح ونشر تعاليمه، فاستحق لقب "سيد البلاد" التي تتعبد له وتكرمه في هذا التاريخ".
وتابع باسيل: "صديقي بيتر، بين بلادي وبلادكم كثير من القيم والمعاناة والبطولات المشتركة، صنعها التاريخ الذي يدعونا الى بناء مستقبل مشترك قائم على العدالة والسلام. رسالتنا المشتركة هي رسالة محبة وانفتاح وتفاعل ايجابي بين الشعوب واحترام متبادل. احترام للحدود والسيادة والكرامة في زمن يتسلط فيه الأقوياء بسلاحهم واقتصادهم على الضعفاء، الا ان قوتنا هي بمعيار الروح والايمان. رسالتنا هي احترام التنوع الثقافي والديني وخصوصيات الشعوب، ودعوة للامتناع عن مؤامرات اقتلاع الشعوب من ارضها وزرعها في ارض شعوب اخرى؛ وهنا نكافح سويا ضد نفس الجهات التي تحاول ان تفرض على بلدينا نزوحا يتحول توطينا. رسالتنا هي احترام لقيم العائلة والحفاظ عليها التي هي اساس كل مجتمع واساس الايمان في ديانتنا، فالمسيح الذي ولد من الروح القدس، هو ابن عائلة يوسف ومريم".
وختم: "يحاولون تفكيك العائلة بالترويج وحتى الفرض لأساليب التلاعب بالطبيعة البشرية وتغييرها عما اوجدها الخالق، وكأن الخلق هو اعظم من الخالق، مواجهتنا مشتركة، قيمنا مشتركة، مستقبلنا مشترك، فلنبنه سوياً على القيم الانسانية الحقة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُفاجأة مدوية: أنباء عن زواج هيفا وهبي للمرة الثالثة.. وهذه هوية العريس (صور)
Lebanon 24
مُفاجأة مدوية: أنباء عن زواج هيفا وهبي للمرة الثالثة.. وهذه هوية العريس (صور)
00:01 | 2023-08-19
19/08/2023 12:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هشام حداد يقضي إجازة في اليونان.. وجمال زوجته حديث الجمهور (صور)
Lebanon 24
هشام حداد يقضي إجازة في اليونان.. وجمال زوجته حديث الجمهور (صور)
02:37 | 2023-08-19
19/08/2023 02:37:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إستنفارٌ كبير داخل الضّاحية.. ماذا يجري الآن؟
Lebanon 24
إستنفارٌ كبير داخل الضّاحية.. ماذا يجري الآن؟
07:02 | 2023-08-19
19/08/2023 07:02:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حواجز لمسلحين في هذه المنطقة وتدقيق بهوية المارين.. صورة تكشف الاسلحة الثقيلة بحوزتهم
Lebanon 24
حواجز لمسلحين في هذه المنطقة وتدقيق بهوية المارين.. صورة تكشف الاسلحة الثقيلة بحوزتهم
07:52 | 2023-08-19
19/08/2023 07:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"زفة" تتحوّل إلى جريمة في طرابلس.. ما جرى مروّع وخطير (فيديو)
Lebanon 24
"زفة" تتحوّل إلى جريمة في طرابلس.. ما جرى مروّع وخطير (فيديو)
12:02 | 2023-08-19
19/08/2023 12:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:08 | 2023-08-19
عمرو دياب يسقطُ على "مسرح لبنان".. جبالنا لا تعرفُ "الهضبات"
14:00 | 2023-08-19
آخر كلامٍ إسرائيلي عن نصرالله.. هكذا وصفهُ محللون عسكريون!
13:59 | 2023-08-19
إنجاز علميّ رائع.. طلابُ ثانوية راشيا الرسميّة "الأوائل في لبنان"
13:48 | 2023-08-19
جديد جريمة "الزفّة" في طرابلس.. هذا ما فعلته "المخابرات"
13:37 | 2023-08-19
منطقة لبنانية من دون "خدمات أوجيرو".. ما السّبب؟
13:32 | 2023-08-19
اليكم سعر صرف الدولار مساء اليوم
فيديو
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
19/08/2023 21:27:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ستتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وريثة عرش إسبانيا تلتحق بتدريب عسكري (فيديو)
Lebanon 24
ستتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وريثة عرش إسبانيا تلتحق بتدريب عسكري (فيديو)
00:29 | 2023-08-18
19/08/2023 21:27:02
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل عادل إمام يبكي في حضن شقيقه.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
نجل عادل إمام يبكي في حضن شقيقه.. ما القصة؟ (فيديو)
03:32 | 2023-08-17
19/08/2023 21:27:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24