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لبنان
مسؤولٌ عسكريّ إيراني بارز يتحدّث عن لبنان.. ماذا قال؟
Lebanon 24
19-08-2023
|
12:55
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اعتبرَ قائد "قوة القدس" في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، اليوم السبت، أنّ "محور المقاومة يملك اليوم اليد العليا في المنطقة أمام الاحتلال الإسرائيلي".
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وفي حديثه في الجمعية العليا الـ24 لقادة الحرس ومسؤوليه، قال قاآني: "نحن اليوم على أعلى القمة والحرس يتقدم بقوة في جميع الاتجاهات".
وتحدّت قاآني عن الإنجاز الذي تمثّل في حصول لبنان على حقّه من الغاز بعد ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، وقال: "هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا مقاومة حزب الله".
كذلك، أكد قاآني أن قائد قوة القدس السابق الراحل قاسم سليماني، هو "الرجل الأول ضد الإرهاب في المنطقة والعالم، وقد تم اغتياله على يد الدولة ورئيسها الأكثر إرهاباً في العالم".
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