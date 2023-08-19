اليكم سعر صرف الدولار مساء اليوم

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم السبت، ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصراَ ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.