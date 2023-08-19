منطقة لبنانية من دون "خدمات أوجيرو".. ما السّبب؟

أعلنت هيئة "أوجيرو"، مساء اليوم السبت، عن حصول عطلٍ طارئ في سنترال جعيتا بسبب الضغط على المولدات، ما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.

وأشارت الهيئة إلى أنّ فرقها تعملُ على إصلاح العطل بالسُّرعة الممكنة.