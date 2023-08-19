إنجاز علميّ رائع.. طلابُ ثانوية راشيا الرسميّة "الأوائل في لبنان"

فازت ثانوية راشيا الرسمية بالمركز الأول ضمن مسابقة أفضل شركة ناشئة في لبنان لعام 2023.

وقدَّم الفريق الممثل للثانوية منتجاً بتقنية التصوير والتحسس الالكتروني لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة البصرية بالاندماج الاجتماعي.

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وقاد فريق العمل الأستاذ شادي دهام الذي تولى الإشراف والتخطيط إلى جانب المعلمة رودينة قسام التي عملت على التدقيق اللغوي. أما الطلاب الذين كانت لهم بصمة الإبداع فهم: باتريسيا سعد - جلنار بحمد - راشيل مهنا - سالي مهنا - مكرم درغام - نور عربي - وائل بحمد - وائل السقعان - ي وسف محمود.