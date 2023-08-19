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لبنان

إنجاز علميّ رائع.. طلابُ ثانوية راشيا الرسميّة "الأوائل في لبنان"

Lebanon 24
19-08-2023 | 13:59
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فازت ثانوية راشيا الرسمية بالمركز الأول ضمن مسابقة أفضل شركة ناشئة في لبنان لعام 2023.
 
 
وقدَّم الفريق الممثل للثانوية منتجاً بتقنية التصوير والتحسس الالكتروني لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة البصرية بالاندماج الاجتماعي.
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وقاد فريق العمل الأستاذ شادي دهام الذي تولى الإشراف والتخطيط إلى جانب المعلمة رودينة قسام التي عملت على التدقيق اللغوي. أما الطلاب الذين كانت لهم بصمة الإبداع فهم: باتريسيا سعد - جلنار بحمد - راشيل مهنا - سالي مهنا - مكرم درغام - نور عربي - وائل بحمد - وائل السقعان - يوسف محمود.
 
كذلك، ضمّ الفريق مجموعة من التقنيين المساعدين وهم رعد البراضعي، غيدا مهنا، ديما أبو غوش إلى جانب أشخاصٍ آخرين ساهموا في مواكبة العمل وهم سليمان مهنا وربيع جبر. 
 
 
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