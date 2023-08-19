خبرٌ طارئ وعاجل عن الـ100 دولار في لبنان.. إنتبهوا فوراً لهذا الأمر

سادَت تحذيرات خلال الساعات الماضية من إمكانية تعرّض أيّ مواطن لعملية احتيالٍ بواسطة أوراقٍ نقديّة مزورة بالدولار الأميركي.



Advertisement ووفقاً للمعلومات، فإن تلك التحذيرات ارتبطت بحادثة قيل أنها حدثت في منطقة عاليه بعدما تبيّن أن أحد الشبان السوريين إستخدم ورقة 100 دولار مُزورة داخل أحد المتاجر. ووفقاً للمعلومات، فإن تلك التحذيرات ارتبطت بحادثة قيل أنها حدثت في منطقة عاليه بعدما تبيّن أن أحد الشبان السوريين إستخدم ورقة 100 دولار مُزورة داخل أحد المتاجر.



مصادر ناشطة في سوق الدولار قالت لـ"لبنان24"، اليوم السبت، إنّ ما يحصلُ متوقع كل يوم باعتبار أنّ الأوراق النقدية المُزورة باتت منتشرة بكثافة في السوق، وهناك صعوبة في أغلب الأحيان من اكتشافها بسهولة.



وأوضحت المصادر أنّ الخوف قد يكونُ مرتبطاً بإمكانية تهريب دولارات مزورة عبر الحدود البرية مع سوريا، الأمر الذي سيؤثر سلباً على السوق ويساهم في إنتشار العملات المزوّرة ضمنه.



وكان "لبنان24" نشرَ قبل أيامٍ قليلة تقريراً حذر من إنتشار أوراق نقديّة مزوّرة من فئة الـ50 دولاراً.