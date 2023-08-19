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لبنان

خبرٌ طارئ وعاجل عن الـ100 دولار في لبنان.. إنتبهوا فوراً لهذا الأمر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-08-2023 | 15:13
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سادَت تحذيرات خلال الساعات الماضية من إمكانية تعرّض أيّ مواطن لعملية احتيالٍ بواسطة أوراقٍ نقديّة مزورة بالدولار الأميركي.

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ووفقاً للمعلومات، فإن تلك التحذيرات ارتبطت بحادثة قيل أنها حدثت في منطقة عاليه بعدما تبيّن أن أحد الشبان السوريين إستخدم ورقة 100 دولار مُزورة داخل أحد المتاجر.

مصادر ناشطة في سوق الدولار قالت لـ"لبنان24"، اليوم السبت، إنّ ما يحصلُ متوقع كل يوم باعتبار أنّ الأوراق النقدية المُزورة باتت منتشرة بكثافة في السوق، وهناك صعوبة في أغلب الأحيان من اكتشافها بسهولة.

وأوضحت المصادر أنّ الخوف قد يكونُ مرتبطاً بإمكانية تهريب دولارات مزورة عبر الحدود البرية مع سوريا، الأمر الذي سيؤثر سلباً على السوق ويساهم في إنتشار العملات المزوّرة ضمنه.

وكان "لبنان24" نشرَ قبل أيامٍ قليلة تقريراً حذر من إنتشار أوراق نقديّة مزوّرة من فئة الـ50 دولاراً.

وحينها، قالت مصادر ناشطة في السوق لـ"لبنان24" إنَّ هناك مخاوف برزت بين الصرافين بشأن الأوراق، وأضافت: "على كل من يريد شراء الدولار أن ينتبهَ تماماً للأوراق النقدية وأن يقوم بفحصها فوراً وبمختلف الطرق كي لا يقع ضحيّة أوراق نقدية مُزوّرة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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