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لبنان

بالصّور.. شاهدوا الياس المر مع إبنته ماريا خلال حفل زفافها اليوم!

Lebanon 24
19-08-2023 | 15:36
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حصل "لبنان24" على صور خاصة لزفاف ماريا المر، إبنة الوزير السّابق الياس المر، والسيد إيلي أبو ناضر.

وتمّ الاحتفال برتبة الإكليل في كنيسة مار يوسف في بسكنتا بحضور الأصدقاء والمحبين.
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وقد تليت كلمة وجهها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وتمنى فيها البركة الرسولية للعروسين ولعائلتي المُر وأبو ناضر.
 
"لبنان24" يتمنّى للعروسين حياة سعيدة ومليئة بالحبّ والوئام.
  
 
 
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