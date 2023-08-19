بالصّور.. شاهدوا الياس المر مع إبنته ماريا خلال حفل زفافها اليوم!

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وتمّ الاحتفال برتبة الإكليل في كنيسة مار يوسف في بسكنتا بحضور الأصدقاء والمحبين.وقد تليت كلمة وجهها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وتمنى فيها البركة الرسولية للعروسين ولعائلتي المُر وأبو ناضر.