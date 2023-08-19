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لبنان
التحقيق متعثّر بقتل الحصروني وتحرك احتجاجي لاهالي عين ابل اليوم
Lebanon 24
19-08-2023
|
23:21
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كتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط":
ما زال الغموض يحيط بظروف مقتل مسؤول "القوات اللبنانية" السابق في بلدة عين إبل (جنوب لبنان) إلياس الحصروني، وقد عززت الإشاعات المتضاربة حول الحادثة فرضية خطفه وتصفيته لأسباب سياسيّة، ورغم مضي أسبوعين على ظهور شريط فيديو يظهر كيفية خطفه، لم تقدّم الأجهزة الأمنية والقضائية أي معلومات حول الجريمة ومن يقف خلفها، إلّا أن مصدراً أمنياً كشف لـ"الشرق الأوسط"، أن "المعطيات المتوفّرة حتى الآن، تفيد بأن الحصروني قتل بجريمة مدبّرة وليس نتيجة حادث كما تردد سابقاً".
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وأشار إلى أن "التحقيق الأولي لم يحدد حتى الآن هوية الأشخاص الذي خطفوا الضحيّة، وظهرت ملامحهم في صور إحدى كاميرات المراقبة، ولم يعرف ما إذا كانت الجريمة حصلت بخلفيات سياسية أم لا"، معترفاً بأن الأجهزة "لم تعثر على بصمات للجناة على سيارة الضحيّة ما يدلّ على أنهم أخذوا احتياطات مسبقة تحول دون ترك مثل هذا الدليل".
ولم تتوفر معلومات عن التحقيق الأولي باستثناء تقارير الأدلة الجنائية والطبّ الشرعي على أثر تشريح الجثّة، التي جزمت بأن الحصروني "قضى نتيجة كسور في القفص الصدري ما تسبب بضغط على الرئتين ونزيف داخلي حادّ أدى إلى الوفاة". ورفضت عائلة الضحيّة ضخّ الشائعات التي تقود إلى حرف القضية عن مسارها وتجهيل القتلة...
وينظّم أهالي "عين إبل" وعائلة الحصروني اليوم تحركاً شعبياً احتجاجياً على مقتله، يبدأ من مدرسة الراهبات في البلدة وصولاً إلى قبر الشهداء، وطالب الأهالي البطريركية المارونية والقوى الأمنية بـ"حماية المدنيين ومتابعة التحقيق لجلاء الحقيقة". كما طالبوا قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) بـ"حماية المدنيين ضمن نطاق عملها بموجب البند 12 من القرار 1701".
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