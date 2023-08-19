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لبنان

نسب نجاح المبادرة الفرنسيّة تنخفض

Lebanon 24
19-08-2023 | 23:31
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كتب محمد علوش في" الديار":
 
أحبط تصعيد نواب المعارضة الفرنسيين الذين يشعرون بأن التصعيد منسق مع قوى خارجية، خاصة بعد سقوط الفرنسيين في فخ دبلوماسي تمثل بالأسئلة الفرنسية التي وجهت للنواب وكأن المشروع ضمن مخيم صيفي للتدريب، على حد تعبير أحد السياسيين، لذلك يتساءل هذا السياسي حول ما إذا كان هدف التصعيد هو إنهاء المبادرة الفرنسية بشكل نهائي وتمهيد الطريق نحو مبادرة طرح قائد الجيش جوزاف عون.
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فحوى تصعيد المعارضة كان رفض مبدأ الحوار والتركيز على السلاح، لكن هدفه كان ضرب المبادرة الفرنسية، وقد نجح بذلك بحسب ما تقول مصادر متابعة، مشيرة الى أن الأصداء وصلت الى جان إيف لودريان الذي لم يحسم بعد زيارته الى لبنان بعد هذه المستجدات.
بحسب المصادر فإن رفض قوى سياسية وازنة الإجابة على أسئلة لودريان، ورفض مبدأ الحوار مع حزب الله حول الرئاسة، يُطيح بإمكانية الوصول الى انتخاب رئيس خلال شهر أيلول، ما يعني المزيد من التصعيد سيترافق مع وضع مالي صعب سيترجم في ملف الكهرباء، التعليم الرسمي الذي باتت تطلق بشأنه التحذيرات منذ اليوم، الادوية والأهم ملف الدولار الذي تكثر التقارير التي تتحدث عن صعوبة ضبطه على ما هو عليه اليوم.

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