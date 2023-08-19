فجر اليوم.. ماذا حصل في عين الحلوة؟

أفادت مندوبة "لبنان24" في صيدا عن سماع إطلاق نارٍ، فجر اليوم، في مُخيّم عين الحلوة.

وأشارت المصادر إلى أنّ ما حصل ليس إشتباكاً مُسلحاً بل هو إشكالٌ فردي وتمّت السيطرة عليه.