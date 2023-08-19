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لبنان

فجر اليوم.. ماذا حصل في عين الحلوة؟

Lebanon 24
19-08-2023 | 23:30
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أفادت مندوبة "لبنان24" في صيدا عن سماع إطلاق نارٍ، فجر اليوم، في مُخيّم عين الحلوة.
 
وأشارت المصادر إلى أنّ ما حصل ليس إشتباكاً مُسلحاً بل هو إشكالٌ فردي وتمّت السيطرة عليه. 
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