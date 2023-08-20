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لبنان

التوتر يُسيطر على بلدة في الضنية.. عملية "صدم" وإشكال!

Lebanon 24
20-08-2023 | 00:05
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شهدَت منطقة البيّاض - قضاء الضنية، ليلاً، إشكالاً كبيراً بين شُبّانٍ من آل مريم وآخرين من "عرب البياض" تطوّر إلى محاولة أحد الأشخاص صدم شابّ من آل مريم بواسطة سيارته، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
 
وبيّنت المعلومات أنّ الشخص الذي بدأت عملية الصدم فقدَ السيطرة على سيارته ليصطدم بواجهة إحدى المحلات التجارية مُتسبباً بأضرار جسيمة. 
 
كذلك، فقد تحدّثت المصادر عن إحراق سيارة رباعية الدفع عائدة لأحد طرفي الإشكال، فيما سُجّل إنتشارٌ واسع في المكان لعددٍ من المواطنين وسط إطلاق نار كثيف في الهواء.
 
وحالياً، فإن التوتر يسودُ أجواء المنطقة وسط معلومات تشيرُ إلى أن أسباب ما حصل مرتبطة بخلافاتٍ شخصيّة. 
 
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