المعارضة قد تذهب للتصعيد

من الواضح أنّ الخطاب السياسي للمعارضة بات عالي السقف الى درجة كبيرة، وهذا ينطبق على المسار الذي تنوي اتباعه في الاستحقاق الرئاسي وغيره من الاستحقاقات.

لكن، وبعيداً عن المسار التصعيدي داخل المؤسسات، هناك بحث جدي بين قوى وشخصيات المعارضة عن مسارات اخرى للتصعيد الميداني السلمي، وهناك خيارات متعددة وضعت على الطاولة.

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وتشير المصادر إلى أنَّ المعارضة لن تقبل بأن يصبح تعطيل المجلس النيابي أو إيصال "حزب الله" لمرشحه الرئاسي أمراً واقعا او أن تصبح المراوحة مسيطرة على المشهد العام في لبنان، لأن ذلك لن يكون في صالح القوى السيادية.