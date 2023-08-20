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لبنان

فيديو "مُقرف" من وسط بيروت بعد حفل عمرو دياب.. شاهدوا "المهزلة"!

Lebanon 24
20-08-2023 | 01:16
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نشر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين عبر حسابه على منصّة "إكس"، مقطع فيديو يُظهر النفايات المرمية عشوائياً عند واجهة بيروت البحريّة وذلك بعد حفل المُغني المصري عمرو دياب الذي أقيم مساء أمسٍ في المنطقة المذكورة. 
 
 
وفي سياق منشوره، قال ياسين: "هذا الصباح الطريق العام المؤدي لمكان حفلة عمرو دياب على واجهة بيروت البحرية والنفايات المرمية عشوائيا بعدها. اما في الداخل فحدث ولا حرج. 
 
كنا قد لفتنا نظر بلدية بيروت حول الزام الشركة المنظمة رفع النفايات وتنظيف المكان على نفقتها. وعليه ينبغي على محافظ بيروت تسطير محاضر نظافة عامة بحق المخالفين حسب المادة 25 من مرسوم المحافظة على النظافة العامة رقم 8735 الذي ينص على أن "يعاقب الشخص الذي يقدم مخالفة طرح النفايات والاوراق والقشور او العلب الفارغة وغيرها او تركها امام محله او منزله...". والزام الشركة المنظمة للحفل تنظيف الموقع والشوارع المحاذية على نفقتها الخاصة، وتحمل كلفة المعالجة والطمر تحت مبدأ "الملوث يدفع" كما ينص قانون إدارة النفايات الصلبة 80 (2018)، وابراز ما يثبت ذلك للبلدية".
 
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