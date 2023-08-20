نائب "التيار" يكشف جهله.. ما قاله يثير الصدمة

في حديث الى قناة" الجديد" يوم أمس، قال نائب "التيار الوطني الحر" جيمي جبور في معرض حملته على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: "أين خطة النهوض الاقتصادي وهيكلة المصارف التي يقول رئيس الحكومة أنه قدمها؟ وهل قام رئيس الحكومة بعمله في هذا الصدد؟ رئيس الحكومة يتحدث عن شيء غير موجود في المجلس النيابي",

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أوساطٌ حكومية معنية نصحت "النائب غير المطلع" بـ"مراجعة من يلزم قبل ان يطل على الاعلام ويكشف عن جهله ليس فقط لما يجري في مجلس النواب بل أيضاً عدم اطلاعه على ان المشاريع الاصلاحية التي يتحدث عنها مرسلة من قبل الحكومة منذ فترة طويلة ولا تزال قابعة في ادراج اللجان".

والمضحك المبكي، بحسب الأوساط، أن النائب المذكور رفض الاجابة الواضحة على سؤال يتعلق بامكان مشاركة "التيار" في درس مشروع قانون الموازنة، قائلاً: "هل هيدا مشروع ملح؟ ممكن ننزل أو ما ننتزل".