Advertisement

لبنان

"داعش" يُهدّد لبنان مُجدداً.. معطيات تكشف علاقة عين الحلوة!

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
20-08-2023 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1099138-638281195573128607.jpg
Doc-P-1099138-638281195573128607.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ليست عاديّة العملية الأمنيّة التي نفذتها وحدة الحماية في "حزب الله" يوم الجمعة الماضي، ضدّ الإرهابي "الداعشي" وسام دلّة في حي السلّم – الضاحية الجنوبية. ما حصَل أعاد الذاكرة إلى سيناريوهات التفجيرات التي كانت تهزّ الضاحية الجنوبية قبل 10 سنوات في ظلّ الحرب السورية التي بدأت عام 2011. حينها، كانت أنشطة الجماعات الإرهابية مكثفة بين سوريا ولبنان، في حين أن ما فرضته التفجيرات على الساحة الداخلية ساهمَ في إرساء خطرٍ كبير على مختلف المناطق، سواء في الضاحية أو في بيروت أو في أي منطقة أخرى. 
Advertisement
 
على صعيد الإرهابي دلّة الذي قتل نفسه خلال عملية الجمعة، فإن دوره كاد يعيدُ نشاط "داعش" في لبنان، والمفارقة هي أنّ التنظيم الإرهابيّ بات يستعيد حالياً زمام المبادرة في شمال شرقي سوريا من خلال جملة عمليات تصعيدية يقودها هناك آخرها تمثلَ بتفجير إستهدف رتلاً عسكرياً للجيش السوري يوم 7 آب الجاري. هنا، فإنّ ما يظهر جلياً هو أنّ "داعش" الذي فقد السيطرة على أماكن ومناطق جغرافية في سوريا والعراق عام 2019، بات يعملُ وفق قاعدة معروفة سابقاً باسم "الذئاب المنفردة"، والتي تتمثلُ بشنّ إرهابيين هجماتٍ إنتحارية أو تفجيرات على غرار ما كان يحصلُ سابقاً في لبنان أو في سوريا أيضاً، وذلك من دون أن يتكلف التنظيم خسائر مادية أو عسكرية.
 
سيناريوهات خطيرة 
 
واقعياً، فإنّ "الأمن الإستباقي" خلالَ هذه المرحلة بات حاجة أساسية، وما يجب فعله لتجنب أي سيناريوهات دموية جديدة وخطيرة هو المضي في تكثيف العمل الإستخباراتي وضبط الحدود مع سوريا، باعتبار أن معابر التهريب كثيرة ومن خلالها يُمكن أن يدخل إرهابيون إلى لبنان مثلما فعل دلّة قبل نحو 3 أسابيع. وفعلياً، إن لم يحصل ذلك، عندها ستكون الساحة اللبنانية مُشرعة أمام إحتمالات عديدة، لاسيما أنّ هناك بيئات حاضنة يمكن أن تحتضن أي تخطيط لعمل إرهابي وتنفيذه أيضاً. وللتوضيح أكثر، فإن المعابر التي سمحت بمرور دلة وغيره من الإرهابيين، يمكن أن تتيح أيضاً لسيارات مفخخة الدخول إلى لبنان. أما الأمر الأخطر والذي يجب تداركهُ فهو أنّ هناك مناطق يمكن أن تُشكل نواة لإنطلاق إرهابيين وانتحاريين تابعين لـ"داعش"، والأساس هنا يرتبطُ بمخيّم عين الحلوة الذي يشكل حالياً بؤرة أمنية متوترة بسبب نشاط مجموعات إرهابية تتبع "داعش" فكرياً، وتسعى إلى توسيع نفوذها داخل المخيم بشكلٍ قائم على المعارك المسلحة.  
 
وللتذكير، فإنه وبعد إندلاع الإشتباكات في المخيم أواخر شهر تموز الجاري، جرى الحديثُ عن دخول عناصر إرهابية من "داعش" إلى المنطقة بعد مجيئها من سوريا. الكلامُ هذا ليس عادياً أبداً، ويعني أنَّ المنطقة مُشرّعة أمام إرهابيين، يسرحون ويمرحون ويدخلون الأراضي اللبنانية عبر منافذ غير مكشوفة وغير مضبوطة. وإلى جانب ذلك، فإن المخاوف الأساسية القائمة اليوم ترتبطُ بإنطلاق عناصر تفجيرية من الداخل اللبناني (من عين الحلوة على سبيل المثال)، ما يعني أن "داعش" قد لا يكون بحاجة لإرسال إنتحاريين من سوريا. عملياً، إن حصل هذا الأمر، فإن ذلك يعني أنّ لبنان بات مخروقاً مُجدداً بإرهابيي "داعش"، وبالتالي العودة إلى نقطة الصفر أمنياً. 
 
إزاء كل هذه المشهدية، يجبُ بكل بساطة إتخاذ التدابير الوقائية في ظلّ تنامي مشهد الإرهاب مُجدداً، والأساس هنا يرتبطُ بـ3 خطوات وهي: تعزيز عملية ضبط الحدود، إنهاء أي وجود لجماعات يُشتبه بتواصلها مع "داعش" ورفع ذروة الأمن الوقائي إلى أقصى الدرجات. ومن دون أي تساهل، فإن أحداث عين الحلوة قد تكونُ مقدّمة لإنفلاتٍ أمني كان "داعش" يسعى إليه عبر عناصره هناك.. فما الذي يمنع وجود هذا السيناريو؟ وما الذي يمنع أن تكون التحذيرات التي أطلقتها السفارات مؤخراً في لبنان مرتبطة بوجود معطيات فعلية عن تجدّد نشاط "داعش"؟  
 
في الخلاصة، الأمورُ بحاجة إلى ضبطٍ كبير، واتخاذ القوى الأمنية خيار رفع الجهوزية اعتباراً من الأسبوع الماضي لم يأتِ بالصدفة، فأحداث عين الحلوة شرعت الأبواب أمام سيناريوهات خطيرة.. والسؤال: هل سيجري ضبطها بسهولة أم أننا سنعود إلى مُربع التفجيرات والعمليات الإنتحارية؟ 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:16 | 2023-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي ومحرّر
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-08-20
04:30 | 2023-08-20
06:17 | 2023-08-20
05:51 | 2023-08-20
05:41 | 2023-08-20
05:37 | 2023-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24