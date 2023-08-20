Advertisement

لبنان

"أمرٌ إيجابي" يخصُّ الأسلاك العسكريّة.. ماذا يجري؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-08-2023 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1099139-638281196642653143.jpg
Doc-P-1099139-638281196642653143.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سادت أجواءٌ من الإرتياح في أوساط المؤسسات العسكريّة المُختلفة عقب القرار الحكوميّ المرتبط بإختيار ضُبّاط جُدد بين المدنيين والعسكريين لصالح مختلف الأجهزة الأمنيّة.
Advertisement

وأشارت المصادر إلى أنّ ضباطاً وعناصر في الأسلاك العسكرية العديدة تحدّثوا عن تلك الخطوة بـ"إيجابية"، باعتبار أنها تُساهم في تحريك المياه الرّاكدة ضمن المؤسسات الأمنية، وتُساهم أيضاً في "ضخّ دماء جديدة" مطلوبة في ظلّ الأزمة الراهنة. 

في غضون ذلك، كشف أحد المخاتير لـ"لبنان24" أنَّ عدداً كبيراً من الشُّبان تقدّم لديه بطلبات الحصول على إخراجات قيد ومستندات مطلوبة للتقدّم إلى دورة الضباط، مشيراً إلى أنَّ ما جرى كان لافتاً رغم تدني مستوى الرواتب في الأسلاك العسكرية بسبب الأزمة الراهنة.

ورأى المختار أنَّ ما يحصُل دليل على وجود ثقة عالية لدى المواطنين بالأجهزة الأمنية، مشدداً على ضرورة إغناء المؤسسات العسكرية بالعناصر والضباط بشكلٍ دائم حفاظاً على تماسكها وإستمراريتها. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:08 | 2023-08-20
04:00 | 2023-08-20
03:29 | 2023-08-20
03:26 | 2023-08-20
03:25 | 2023-08-20
03:15 | 2023-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24