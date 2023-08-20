"أمرٌ إيجابي" يخصُّ الأسلاك العسكريّة.. ماذا يجري؟

30
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
34
o
زحلة
35
o
بعلبك
32
o
بشري
29
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"أمرٌ إيجابي" يخصُّ الأسلاك العسكريّة.. ماذا يجري؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-08-2023
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
سادت أجواءٌ من الإرتياح في أوساط المؤسسات العسكريّة المُختلفة عقب القرار الحكوميّ المرتبط بإختيار ضُبّاط جُدد بين المدنيين والعسكريين لصالح مختلف الأجهزة الأمنيّة.
Advertisement
وأشارت المصادر إلى أنّ ضباطاً وعناصر في الأسلاك العسكرية العديدة تحدّثوا عن تلك الخطوة بـ"إيجابية"، باعتبار أنها تُساهم في تحريك المياه الرّاكدة ضمن المؤسسات الأمنية، وتُساهم أيضاً في "ضخّ دماء جديدة" مطلوبة في ظلّ الأزمة الراهنة.
في غضون ذلك، كشف أحد المخاتير لـ
"لبنان24"
أنَّ عدداً كبيراً من الشُّبان تقدّم لديه بطلبات الحصول على إخراجات قيد ومستندات مطلوبة للتقدّم إلى دورة الضباط، مشيراً إلى أنَّ ما جرى كان لافتاً رغم تدني مستوى الرواتب في الأسلاك العسكرية بسبب الأزمة الراهنة.
ورأى المختار أنَّ ما يحصُل دليل على وجود ثقة عالية لدى المواطنين بالأجهزة الأمنية، مشدداً على ضرورة إغناء المؤسسات العسكرية بالعناصر والضباط بشكلٍ دائم حفاظاً على تماسكها وإستمراريتها.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ طارئ وعاجل عن الـ100 دولار في لبنان.. إنتبهوا فوراً لهذا الأمر
Lebanon 24
خبرٌ طارئ وعاجل عن الـ100 دولار في لبنان.. إنتبهوا فوراً لهذا الأمر
15:13 | 2023-08-19
19/08/2023 03:13:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يسقطُ على "مسرح لبنان".. جبالنا لا تعرفُ "الهضبات"
Lebanon 24
عمرو دياب يسقطُ على "مسرح لبنان".. جبالنا لا تعرفُ "الهضبات"
14:08 | 2023-08-19
19/08/2023 02:08:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصّور.. شاهدوا الياس المر مع إبنته ماريا خلال حفل زفافها اليوم!
Lebanon 24
بالصّور.. شاهدوا الياس المر مع إبنته ماريا خلال حفل زفافها اليوم!
15:36 | 2023-08-19
19/08/2023 03:36:55
Lebanon 24
Lebanon 24
حواجز لمسلحين في هذه المنطقة وتدقيق بهوية المارين.. صورة تكشف الاسلحة الثقيلة بحوزتهم
Lebanon 24
حواجز لمسلحين في هذه المنطقة وتدقيق بهوية المارين.. صورة تكشف الاسلحة الثقيلة بحوزتهم
07:52 | 2023-08-19
19/08/2023 07:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستنفارٌ كبير داخل الضّاحية.. ماذا يجري الآن؟
Lebanon 24
إستنفارٌ كبير داخل الضّاحية.. ماذا يجري الآن؟
07:02 | 2023-08-19
19/08/2023 07:02:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:08 | 2023-08-20
الراعي للسياسيين: "خافوا الله ولعنة التاريخ"!
04:00 | 2023-08-20
ماذا بعد أيلول؟
03:29 | 2023-08-20
قاووق: وصول منصة التنقيب إلى حقل قانا نجاح لإستراتيجية المقاومة
03:26 | 2023-08-20
هذا ما سجّله سعر صرف الدولار صباح اليوم
03:25 | 2023-08-20
منشورٌ جديد لغادة عون.. ماذا قالت فيه؟
03:15 | 2023-08-20
قبيسي: نحنُ دعاة حوار وتواصل والأزمة تحتاجُ لتضافر جهود الجميع
فيديو
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
20/08/2023 11:15:01
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
20/08/2023 11:15:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ستتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وريثة عرش إسبانيا تلتحق بتدريب عسكري (فيديو)
Lebanon 24
ستتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وريثة عرش إسبانيا تلتحق بتدريب عسكري (فيديو)
00:29 | 2023-08-18
20/08/2023 11:15:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24