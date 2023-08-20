ميدان سباق الخيل من بيروت إلى البقاع؟

يستمرّ إقفال ميدان سباق الخيل في بيروت للشهر الثالث على التوالي وسط عدم وجود أي إشارات حتى الآن حول تاريخ إعادة فتحه.

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وفي التفاصيل، من مصدر مطلع، أنه لا مشاكل تقنية تذكر تتسبب في إقفال هذا المرفق الحيوي في بيروت بل هناك مشاكل إدارية، بالإضافة الى محاولة بعض الجهات النافذة ضم ألعاب سباق الخيل الى كازينو لبنان على غرار ألعاب الـ Online، الذي بدأها الكازينو قبل أشهر وشن بموازاتها حملة لإقفال المواقع غير الشرعية للمراهنات.





المصدر لفت الى أن هناك مشروعاً مستقبلياً من قبل الجهة المالكة لأراضي مضمار السباق، أي بلدية بيروت، بنقل هذا المرفق الى منطقة بقاعية نظراً للفائدة الإقتصادية للأمتار الشاسعة وسط بيروت وامكان استثمارها في مشاريع تؤمن ايرادات مهمة لإنماء المدينة.