خبرٌ جديد عن "صيرفة" يهمُّكم.. هذا ما فعله مصرف لبنان

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مصدرٌ ماليّ متابع قال لـإنَّ إبقاء البنك المركزي لكافة معلومات "صيرفة" قد يكونُ نابعاً من 3 أمور: الأول وهو أنَّ ما نُشر يجب أن يبقى علنياً باعتبار أن هذه البيانات هي من حق مصرف لبنان، ويجب إبرازها بشكلٍ دائم للمواطن كونها معلومة عامة يمكن الإطلاع عليها حتى لو لم تكن سارية المفعول.وأضاف المصدر: "أما الأمر الثاني المرتبط بإستمرار إظهار المعلومات عن صيرفة فيتصلُ بالشفافية التي يسعى إليها البنك المركزي حالياً، فالمعلومات المتصلة بأي بياناتٍ مالية هي دليلٌ على تأسيس علاقة ثقة بين المواطن ومصرف لبنان، وهذا أمرٌ مطلوب بالدرجة الأولى في ظلّ الأزمة الراهنة".وتابع: "أما الأمر الثالث فيرتبطُ بأن مصرف لبنان لم يُلغِ أساساً منصة صيرفة حتى الآن بل عمدَ إلى تجميد العمل بها ريثما يجري إطلاق منصة جديدة تضبط السوق. وحالياً، فإن القطاع العام ما زال يُعوّل على دفع رواتبه بالدولار نهاية شهر آب الجاري بناءً لسعر صيرفة".وختم: "إذاً، ومع إستمرار إبراز مصرف لبنان كافة المعلومات عن صيرفة، فإن ذلك قد يُعتبر مؤشراً لبقائها حالياً مع عدم إستبعاد إعادة تفعيلها حصراً لرواتب الموظفين في حال توافرت الإمكانات اللازمة".