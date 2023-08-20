قبيسي: نحنُ دعاة حوار وتواصل والأزمة تحتاجُ لتضافر جهود الجميع

استنكر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي رفض بعض الأطراف السياسية مبدأ التلاقي والحوار، مشيراً إلى أن هؤلاء ينتظرون التعليمات والقرارات الخارجية، وقال: "لبنان محاصر من قوى الغرب والشرق لأن مقاومته انتصرت على العدو، ونحنُ دعاة حوار وتواصل لكننا لا نفهم لغة من لا يريد الحوار ولا التفاهم للوصول إلى إتفاق ينقذ لبنان ويؤدي إلى إنتخاب رئيس للجمهورية يجمع عليه كل اللبنانيين ويحافظ على سيادة لبنان وقوته ومناعته".

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وخلال رعايته فعاليات رياضية في بلدة حومين الفوقا، شدّد قبيسي على ضرورة التفاهم بين الجميع لأن الأزمة الاقتصادية بحاجة إلى تضافر الجهود من الجميع، وأضاف: "نحنُ بحاجة الى دولة حقيقية وبحاجة الى رئيس والى حكومة لتجاوز كل الازمات وأولها الازمة الاقتصادية والمالية التي تثقل كاهل كل لبناني ونحن كنا وما زلنا متمسكين بلغة المقاومة وثقافة المقاومة وقوتها، لأنّ البعض في بلدنا يريد أن يبقى لبنان ضعيفاً مشتتاً خانعاً خاضعاً للغة غربية لا تسعى سوى للتطبيع مع العدو الصهيوني".