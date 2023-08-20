منشورٌ جديد لغادة عون.. ماذا قالت فيه؟

نشرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون منشوراً عبر حسابها على منصة "إكس" قالت فيه: "فقرة من التدقيق الجنائي الفاريس آند مارسال تظهر بوضوح كيف ترك البلد لمزاج وسلطة شخص واحد دون رقابة أو محاسبة. وهذه النتيجة هي موضوع دعوى أحلتها منذ حوالى السنتين الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان بجرم اخفاء خسائر مصرف لبنان على أمل أن تأخذ مسارها القانوني".

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