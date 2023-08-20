هذا ما سجّله سعر صرف الدولار صباح اليوم

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افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الاحد، ما بين89,000 و89,400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.وكان سعرُ صرف الدولار قد سجّل في السوق الموازية، مساء أمس السبت، ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.