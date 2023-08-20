30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
33
o
النبطية
36
o
زحلة
37
o
بعلبك
33
o
بشري
31
o
بيت الدين
36
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قاووق: وصول منصة التنقيب إلى حقل قانا نجاح لإستراتيجية المقاومة
Lebanon 24
20-08-2023
|
03:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أن "ما حصل من انجاز استراتيجي تاريخي بوصول منصة التنقيب إلى حقل قانا وبدء العمل، هو دليل على جدوى ونجاح استراتيجية المقاومة بالتكامل مع مؤسسات الدولة".
Advertisement
كلام قاووق جاء خلال رعايته حفل في صور، حيثُ قال: "انجاز المقاومة بانتزاع حقوق لبنان بالثروات النفطية والغازية، يؤسس لأمل بإنقاذ البلد من أزماته الحياتية والمعيشية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما يؤكد حرص المقاومة على انقاذ البلد، وبالمقابل هناك جماعة المواجهة والتحدي حريصون على العرقلة وافتعال الأزمات تلو الأزمات".
وأكد قاووق أنَّ "حزب الله يسعى بكل ما أوتيَ من قدرة لتخفيف المعاناة وايجاد الحلول والمخارج للأزمة، بخلاف الفريق الآخر الذي يتعمد العرقلة"، وتابع: "هناك مشروعان في لبنان اليوم، مشروع أولويته الانقاذ والوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية يؤتمن على السلم الأهلي، ومشروع للفريق الآخر أولويته المواجهة وجر البلد إلى الفتنة والاصطدام الداخلي، والإتيان برئيس للجمهورية يكون منصة للفتنة والتحريض ولتحقيق أهداف لا تخدم الوطن، وإنما تخدم أعداء لبنان".
وختم قاووق: "حزب الله وبكل ما أوتي من قدرة يعمل لعدم وصول البلد إلى حيث يريد العدو الإسرائيلي، والمرحلة صعبة، ولكن ليست مستحيلة، وأما المستحيل فهو مشروع المواجهة، الذي هو مشروع أبتر لا أفق له، لأنه مشروع يتبنى شعارات أكبر من أحجام حامليه".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ طارئ وعاجل عن الـ100 دولار في لبنان.. إنتبهوا فوراً لهذا الأمر
Lebanon 24
خبرٌ طارئ وعاجل عن الـ100 دولار في لبنان.. إنتبهوا فوراً لهذا الأمر
15:13 | 2023-08-19
19/08/2023 03:13:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يسقطُ على "مسرح لبنان".. جبالنا لا تعرفُ "الهضبات"
Lebanon 24
عمرو دياب يسقطُ على "مسرح لبنان".. جبالنا لا تعرفُ "الهضبات"
14:08 | 2023-08-19
19/08/2023 02:08:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصّور.. شاهدوا الياس المر مع إبنته ماريا خلال حفل زفافها اليوم!
Lebanon 24
بالصّور.. شاهدوا الياس المر مع إبنته ماريا خلال حفل زفافها اليوم!
15:36 | 2023-08-19
19/08/2023 03:36:55
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو "مُقرف" من وسط بيروت بعد حفل عمرو دياب.. شاهدوا "المهزلة"!
Lebanon 24
فيديو "مُقرف" من وسط بيروت بعد حفل عمرو دياب.. شاهدوا "المهزلة"!
01:16 | 2023-08-20
20/08/2023 01:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
حواجز لمسلحين في هذه المنطقة وتدقيق بهوية المارين.. صورة تكشف الاسلحة الثقيلة بحوزتهم
Lebanon 24
حواجز لمسلحين في هذه المنطقة وتدقيق بهوية المارين.. صورة تكشف الاسلحة الثقيلة بحوزتهم
07:52 | 2023-08-19
19/08/2023 07:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2023-08-20
في الشكل قبل المضمون.. لماذا "استفزّت" رسالة لودريان النواب؟!
04:30 | 2023-08-20
لو فشل حواره مع "الحزب"... هل يُرشّح باسيل نفسه؟
06:17 | 2023-08-20
هاشم: لايلاء الحكومة والوزارات المعنية المهن الحرفية الاهتمام اللازم
05:51 | 2023-08-20
عوده: كيف تستقيم الأمور في دولة بلا رأس؟
05:41 | 2023-08-20
بوشكيان: لا يجوز للانقسامات أن تعرقل انتظام عمل المؤسسات
05:37 | 2023-08-20
بيان جديد لوازة الطاقة... ماذا كشفت عن كميّات الفيول الموجودة ووضع الكهرباء؟
فيديو
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
20/08/2023 14:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
20/08/2023 14:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ستتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وريثة عرش إسبانيا تلتحق بتدريب عسكري (فيديو)
Lebanon 24
ستتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وريثة عرش إسبانيا تلتحق بتدريب عسكري (فيديو)
00:29 | 2023-08-18
20/08/2023 14:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24