الراعي للسياسيين: "خافوا الله ولعنة التاريخ"!

انتقدَ البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الممارسات السياسية في لبنان، مؤكداً أنّ "الحوار الحقيقي والفاعل هو التصويت في مجلس النواب لإنتخاب رئيسٍ للجمهورية".

وخلال عظة الأحد من الديمان، قال الراعي: "لا يستطيع أحدٌ في موقع المسؤولية أن يُعطِّل كلام الله والممارسة السياسية الخاطئة أوصلت البلد إلى تفكك مؤسساته".

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وتابع: "تهدمون الجمهورية وتبعثرون السلطة فخافوا الله ولعنة التاريخ ومَن لا يختبر الجوع لا يعرف قيمته".

وأضاف: "لا أحد يفهم لماذا بترت جلسة حزيران الانتخابية بمخالفة المادة 49 من الدستور.. نؤكد أنّ الحوار الحقيقي والفاعل هو التصويت في مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية".



