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لبنان

الجميل: لا اعتكاف لميقاتي ولكن للصبر حدود

Lebanon 24
20-08-2023 | 04:20
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أكدّ مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الزّميل فارس الجميل أنّه "لا إعتكاف لميقاتي لكن للصبر حدود"، وقال: "المطلوب من النواب الذين يتمترسون خلف مواقف شعبوية التفكير في مصلحة الوطن والأهم وضع لبنان على سكة التعافي".
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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم الأحد، لفت الجميل إلى أنَّ "الرئيس ميقاتي يحذر مراراً من تردي الأوضاع الأمنية"، مؤكداً أنَّ "أولوية الحكومة اليوم هي إقرار الإصلاحات"، وأردف: "أنا لست في موقع توجيه أصابع الاتهام لأحد ومضيعة الوقت هي عقد لجنة المال والموازنة لاجتماعات لا جدوى منها وبدل أن يتم التنظير عن بعد، فليتفضل نواب التيار الوطني الحر لحضور الجلسات".
 

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