صحيفة تكشف الكثير عن رياض سلامة.. لهذا السبب أرسل "فلاش ميموري" إلى الخارج

أفادت صحيفة "Financial Times" البريطانية، أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، قام بإرسال "فلاش ميموري" للخارج تتضمن أسراراً من عمله، وذلك تحسباً لأي أمر سيء قد يحدث معه.

وكشفت الصحيفة أنه، في حزيران 2021، وصل سلامة إلى مطار لو بورجيه في باريس بطائرة خاصّة، وكان يحمل كميّات كبيرة من النّقود غير المصرَّح بها". حينها، أَخبر سلامة ضبّاط الحدود في البداية أنّه كان يحمل 15000 يورو فقط. لكنّهم قاموا بتفتيش حقائبه، ووجدوا بدلًا من ذلك 84430 يورو و7710 دولارات. وعندما طُلب منه تبرير المبالغ غير المعلَنة، قال إنّه "نسي" أنّ النّقود الخاصّة به كانت في حقيبته؛ كما تظهر سجلّات الشّرطة".

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وعلمت الصحيفة أنّ "مكتب المدّعي العام الأميركي في المنطقة الجنوبية من نيويورك، فتح تحقيقًا في قضيّة سلامة".