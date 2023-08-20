هاشم: لايلاء الحكومة والوزارات المعنية المهن الحرفية الاهتمام اللازم

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شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم على "ضرورة ايلاء الحكومة والوزارات المعنية المهن الحرفية اهتماما خاصا ليس لما تساهم به من تأمين فرص عمل مطلوبة في هذا الزمن بل لأن هذه الحرف من تاريخ هذا الوطن وتراثه الذي لا بد من انعاشه والتمسك به لبناء المستقبل المضيء".كلام هاشم جاء خلال مشاركته في افتتاح معرض راشيا الفخار الحرفي والزراعي الذي أقامته بلدية راشيا الفخار، بحضور النائبين هاشم والياس جرادي، قائد القطاع الشرقي في اليونيفل وقائد الكتيبة الهندية، رؤساء بلديات ومخاتير، فاعليات اجتماعية وتربوية ورجال دين وعدد من ابناء منطقة حاصبيا ومرجعيون.وقال: "ما نشهده اليوم في راشيا هو صورة لبنان الجمال والابداع، فهذه الحرف تعكس ابداع ابناء هذه الارض الجنوبية في قرى العرقوب، ليس في ما بين ايديهم من فن حرفي بكل تنوعه انما في ابداعهم في ابراز هوية الانتماء للوطن حيث دفنت الفوارق والمصالح والانقسامات لتعلو على هذا التراب الجنوبي الوحدة في التنوع والاخوة في العلاقات بين ابناء هذه القرى بكل انتماءاتها الطائفية والحزبية، فإذا اراد البعض ان يتعرف الى حقيقة العلاقات بين مكونات لبنان فليأتوا الى الجنوب، وخاصة العرقوب ليتلقوا دروسا في الانتماء الوطني الصحيح حيث الانتماء للارض والانسان".