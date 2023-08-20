وزير البيئة: بدء العمل برفع النفايات والمخالفات من مكان حفل عمرو دياب

كتب وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين عبر منصة "اكس ":" بدأ عمال متعهد النفايات في بيروت برفع المخلفات والنفايات من مكان حفل ‎عمرو دياب ودائرة النظافة العامة في بلدية بيروت تتابع العمل".

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