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لبنان
وزير البيئة: بدء العمل برفع النفايات والمخالفات من مكان حفل عمرو دياب
Lebanon 24
20-08-2023
|
07:36
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كتب وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين عبر منصة "اكس ":" بدأ عمال متعهد النفايات في بيروت برفع المخلفات والنفايات من مكان حفل عمرو دياب ودائرة النظافة العامة في بلدية بيروت تتابع العمل".
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