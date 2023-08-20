Advertisement

لبنان

وزير البيئة: بدء العمل برفع النفايات والمخالفات من مكان حفل عمرو دياب

Lebanon 24
20-08-2023 | 07:36
A-
A+
Doc-P-1099222-638281395380426860.jpg
Doc-P-1099222-638281395380426860.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين عبر منصة "اكس ":" بدأ عمال متعهد النفايات في بيروت برفع المخلفات والنفايات من مكان حفل ‎عمرو دياب ودائرة النظافة العامة في بلدية بيروت تتابع العمل".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان توضيحيّ للشركة المنظمة لحفل عمرو دياب... ماذا جاء فيه؟
lebanon 24
20/08/2023 16:43:44 Lebanon 24 Lebanon 24
نادي الصحافة: على عمرو دياب والشركة المنظمة لحفله في بيروت تقديم إعتذار
lebanon 24
20/08/2023 16:43:44 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو "مُقرف" من وسط بيروت بعد حفل عمرو دياب.. شاهدوا "المهزلة"!
lebanon 24
20/08/2023 16:43:44 Lebanon 24 Lebanon 24
عمرو دياب يسقطُ على "مسرح لبنان".. جبالنا لا تعرفُ "الهضبات"
lebanon 24
20/08/2023 16:43:44 Lebanon 24 Lebanon 24

عمرو دياب

وزير البيئة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:16 | 2023-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:35 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-08-20
09:36 | 2023-08-20
08:53 | 2023-08-20
07:49 | 2023-08-20
06:17 | 2023-08-20
05:51 | 2023-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24