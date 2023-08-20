مخابرات الجيش أوقفت مواطنين في بعلبك... ما هي جرائمهما؟

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:بتاريخ 20/ 8/ 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة بعلبك المواطنَين (ع.أ.) و(ح.ح.) لتأليفهما عصابة لسرقة السيارات وتهريبها، وارتكابهما جرائم الخطف لقاء فدية والسلب وتجارة المخدرات وإطلاق النار. وقد ضُبط في حوزتهما سلاح حربي وآلة تُستَعمل في سرقة السيارات.سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.