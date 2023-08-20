Advertisement

لبنان

بيان توضيحيّ للشركة المنظمة لحفل عمرو دياب... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
20-08-2023 | 09:36
A-
A+
Doc-P-1099246-638281465486304055.jpg
Doc-P-1099246-638281465486304055.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت الشركة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب بيانا لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بشروط دخول الصحافة والإعلام، وجاء فيه:

"نحن على يقين بأن الفنان الكبير عمرو دياب يعتز ببيروت تاريخا حاضرا ومستقبلا ونشكر له حفله الذي انعش ليلها.
Advertisement
بعد التواصل مع  الجهة المنظمة، تبين بأن التعهد المذكور كان موجها إلى الصحافيين الراغبين بالتغطية في كواليس المسرح فقط. 
بيروت نسمة تنعش الفن العربي، وصحافتها حرة لا توضع عليها قيود الا التي تفرضها اخلاقيات المهنة.
وتؤكد الشركة أن تلك الشروط تتعلق بأمور تنظيمية بحتة لا تخص الفنان الكبير ولم يفرضها أو يطالب بوضعها.
وتؤكد الشركة تقدير واحترام الفنان عمرو دياب للصحافة والإعلام وهو العهد الذي سار عليه طوال تاريخه الفني المشرف باعتبارهم شريكا وداعما له في هذا المشوار الفني".
 
 
وكان "لبنان 24" نشر مقالاً بعنوان "عمرو دياب يسقطُ على "مسرح لبنان".. جبالنا لا تعرفُ "الهضبات". لقراءة المقال الرجاء الضغط هنا.
 
 
 
 

لبنان

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:16 | 2023-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:59 | 2023-08-20
10:34 | 2023-08-20
10:19 | 2023-08-20
10:00 | 2023-08-20
09:44 | 2023-08-20
08:53 | 2023-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24