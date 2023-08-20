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لبنان
بيان توضيحيّ للشركة المنظمة لحفل عمرو دياب... ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
20-08-2023
|
09:36
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أصدرت الشركة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب بيانا لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بشروط دخول الصحافة والإعلام، وجاء فيه:
"نحن على يقين بأن الفنان الكبير عمرو دياب يعتز ببيروت تاريخا حاضرا ومستقبلا ونشكر له حفله الذي انعش ليلها.
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بعد التواصل مع الجهة المنظمة، تبين بأن التعهد المذكور كان موجها إلى الصحافيين الراغبين بالتغطية في كواليس المسرح فقط.
بيروت نسمة تنعش الفن العربي، وصحافتها حرة لا توضع عليها قيود الا التي تفرضها اخلاقيات المهنة.
وتؤكد الشركة أن تلك الشروط تتعلق بأمور تنظيمية بحتة لا تخص الفنان الكبير ولم يفرضها أو يطالب بوضعها.
وتؤكد الشركة تقدير واحترام الفنان عمرو دياب للصحافة والإعلام وهو العهد الذي سار عليه طوال تاريخه الفني المشرف باعتبارهم شريكا وداعما له في هذا المشوار الفني".
وكان "لبنان 24" نشر مقالاً بعنوان "عمرو دياب يسقطُ على "مسرح لبنان".. جبالنا لا تعرفُ "الهضبات". لقراءة المقال الرجاء الضغط
هنا
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لبنان
فنون ومشاهير
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