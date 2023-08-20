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لبنان

"التقدمي": نُؤكّد وقوفنا إلى جانب حراك أبناء الشعب السوري في محافظة السويداء

Lebanon 24
20-08-2023 | 09:44
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صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، البيان التالي:


يؤكد الحزب التقدمي الإشتراكي وقوفه إلى جانب حراك أبناء الشعب السوري في محافظة السويداء الذين يطالبون بالحد الأدنى من العدالة والعيش الكريم وحقوقهم الطبيعية، وفي رفضهم لسياسات الإذلال والتجويع التي مارسها ويمارسها النظام السوري بحق الشعب السوري في كل المناطق والمحافظات السورية، بعدما أمعن لسنوات في القتل والتهجير. 
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وإذ يجدد الحزب التقدمي الإشتراكي التأكيد على تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما القرار 2254 للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يثني على بيان شيخ العقل لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت سلمان الهجري وعلى مختلف المواقف الوطنية التي صدرت حول أحقية هذه المطالب المشروعة لأبناء محافظة السويداء، يشدد على الضرورة الدائمة لتعزيز التلاحم الوطني بين كل مكوّنات الشعب السوري الذي يعاني الظلم نفسه ويحمل المطالب نفسها في كل المناطق السورية.
 
 
 
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