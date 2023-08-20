جمال غادر منزله ولم يعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنه شيئاً؟

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صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة المفقود:- جمال نعيم مزنر (مواليد عام 1990، لبناني)الذي غادر منزله الكائن في محلّة الجناح بتاريخ 15/03/2023، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو يعرفون مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة الأوزاعي في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 450897-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.