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لبنان
"الخارجيّة": نُراقب بقلق تطوّر الأحداث في المنطقة العازلة بين شطري جزيرة قبرص
Lebanon 24
20-08-2023
|
10:34
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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:
"تراقب وزارة الخارجية اللبنانية بقلق تطور الاحداث في المنطقة العازلة بين شطري جزيرة قبرص اثر الاعتداء على قوات بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة بتاريخ 18 آب الجاري.
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وتؤكد وزارة الخارجية على ضرورة احترام مهام هذه البعثة التي تقضي بالحفاظ على الامن والاستقرار في الجزيرة الى حين التوصل الى تسوية شاملة وعادلة للقضية القبرصية بناء على قرارات مجلس الامن ذات الصلة".
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