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لبنان
اشكال في منطقة "انفه تحت الريح"... هذا ما حصل
Lebanon 24
20-08-2023
|
10:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين المدعوين "و.ن" و "س.ن" في منطقة انفه تحت الريح.
وبعد ان ساد جوّ من التوتر في المنطقة، عمل بعض الوجهاء على تطويق الاشكال، كما حضرت دورية من قوى الامن الداخلي وقامت بتوقيف مسببي الاشكال.
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