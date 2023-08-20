اشكال في منطقة "انفه تحت الريح"... هذا ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين المدعوين "و.ن" و "س.ن" في منطقة انفه تحت الريح.

Advertisement

وبعد ان ساد جوّ من التوتر في المنطقة، عمل بعض الوجهاء على تطويق الاشكال، كما حضرت دورية من قوى الامن الداخلي وقامت بتوقيف مسببي الاشكال.