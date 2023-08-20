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لبنان

اشكال في منطقة "انفه تحت الريح"... هذا ما حصل

Lebanon 24
20-08-2023 | 10:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع  اشكال بين المدعوين "و.ن" و "س.ن" في منطقة انفه تحت الريح.
 
وبعد ان ساد جوّ من التوتر في المنطقة، عمل بعض الوجهاء على تطويق الاشكال، كما حضرت  دورية من قوى الامن الداخلي وقامت بتوقيف مسببي الاشكال.
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اشكال

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