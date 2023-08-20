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لبنان
على أي تسعيرة اقفل الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
20-08-2023
|
13:20
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الأحد، ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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