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لبنان
النائب شمعون: للتضامن كحزب واحد لحماية الوطن
Lebanon 24
20-08-2023
|
13:55
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أقيم في كنيسة سيدة التلة في دير القمر قداس لراحة نفس الرئيس كميل شمعون وزوجته زلفا، بدعوة من "حزب الوطنيين الاحرار" في الشوف، ترأسه الاب جوزيف أبي عون وعاونه فيه لفيف من الكهنة، بحضور ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب ميشال موسى، ممثل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير العدل هنري خوري، النائب مروان حمادة ممثلاً النائب السابق وليد جنبلاط، رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط وشخصيات وحشد من المناصرين.
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وألقى أبي عون عظة استذكر فيها دور الراحل في "حفظ لبنان ونهوضه".
وبعد القداس انتقل الحضور إلى ساحة الكنيسة حيث القى مفوض "الاحرار" في الشوف فادي المعلوف كلمة بالمناسبة، ثم تحدث رئيس "حزب الوطنيين الاحرار" النائب كميل دوري شمعون قائلا: "أين نحن اليوم من الوعود بالبحبوحة والتقدم، فالموسسات مقفلة لا يستطيع احد اجراء معاملة سيارة او عقار. الجميع عرف البحبوحة الا بلدنا الحضاري والنفطي، عندنا شعب قوي وجبار لم يخضع للامر الواقع الا في هذه الفترة بعدما كسرت شوكتنا وتعرفون من دمر البلد. هؤلاء بلا ضمير ويكرهون البلد والارزة التي تستظلنا".
أضاف: "قادرون معا اذا تضامنا على حماية هذه الجوهرة التي اسمها لبنان، فنعيد لبنان سويسرا الشرق وحلم الرؤساء كميل شمعون وبيار وبشير الجميل. مطلوب رص الصفوف دون انحياز، فكلنا حزب واحد، حزب لبنان الاصيل. ما قام به كميل شمعون والكبار لن يذهب سدى والمنهج الذي رسمه والخط والطريق سيستكمل ولبنان باق ولن نتهجر كما هجروا شبابنا، باقون هنا لنريهم ان لبنان باق".
وختم: "علينا ترتيب امورنا وهذا الوضع الشاذ بوجه من يحمل مشاريع من الخارج، من إيران وغيرها، فلبنان هو لشعبه الاصيل".
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