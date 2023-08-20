خرق اسرائيلي للمياه اللبنانية.. وهذا ما أعلنه الجيش

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 19/ 8/ 2023 اعتبارًا من الساعة 7:10 ولغاية الساعة 10:50، تمّ تسجيل خرقين للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة من قبل زورقين حربيين تابعين للعدو الإسرائيلي، لمسافة حوالى 370 مترًا.تتمّ متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".