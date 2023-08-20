أخبار عن اشتباكات في "عين الحلوة"... ما صحتها؟

بعد انتشار مجموعة أخبار عن وقوع اشتباكات متنقله مساء اليوم الأحد في مخيم عين الحلوة، أكد مصدر مطلع لـ"لبنان 24" ان "لا اشتباكات في عين الحلوة هذا المساء والأمور هادئة داخل المخيم".

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