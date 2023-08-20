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لبنان
أخبار عن اشتباكات في "عين الحلوة"... ما صحتها؟
Lebanon 24
20-08-2023
|
16:05
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بعد انتشار مجموعة أخبار عن وقوع اشتباكات متنقله مساء اليوم الأحد في مخيم عين الحلوة، أكد مصدر مطلع لـ"لبنان 24" ان "لا اشتباكات في عين الحلوة هذا المساء والأمور هادئة داخل المخيم".
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مخيم
عين الحلوة
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