يؤكد مصرفي مخضرم، سبق له ورفض السياسة العشوائية في إقراض الدولة، أن الحفاظ على أموال المودعين مرتبط برؤوس أموال المصارف والقرار السياسي بالإعتراف بديون الدولة، وتحمُّل مسؤولية "الفجوة المالية"، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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