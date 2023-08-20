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لبنان

عدم إنسجام

Lebanon 24
20-08-2023 | 17:30
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أدّت حالة عدم الإنسجام بين أعضاء مجلس إدارة الضمان الإجتماعي إلى تأخير القرارات اللازمة لتفعيل إنتاجية الموظفين وإقرار الزيادات والمكافآت المستحقة لهم، وإعادة العمل إلى الدوام اليومي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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