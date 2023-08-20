27
o
بيروت
29
o
طرابلس
32
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اجتماع للجنة الكهرباء في السرايا عصرا ونقاش حاد متوقع في قرار فياض
Lebanon 24
20-08-2023
|
22:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
بإنتظار الدعوة الى جلسة جديدة لمجلس الوزراء، يعقد اجتماع اللجنة الوزارية المولجة متابعة ملف الكهرباء عند الرابعة بعد ظهر اليوم في السرايا ، لبحث معالجة توفير السيولة لمعامل الكهرباء والشركة المُشغلة لمعملي الزهراني ودير عمار ، وسط معلومات تفيد ان نقاشا قويا سيحصل في القرار الاخير لوزير الطاقة والمياه وليد فياض.
Advertisement
وكتبت" الديار" : على جدول اعمال اللجنة بند وحيد وهو موقف اللجنة الوزراية وميقاتي من قرار اتخذه وزير الطاقة وليد فياض باستيراد مادة الفيول دون موافقة حكومة تصريف الاعمال، وهو امر لا يجب حصوله، لان مادة الفيول متوافرة في خزانات كانت مليئة بمادة الفيول، ويتطلب الامر موافقة مسبقة من الحكومة، وقد قام فياض باستيراد سفينة كاملة وثمنها 32 مليون دولار، كما اتصل بسفينة هي في عرض البحر تحتوي على مادة الفيول ، وثمن هذه المواد هو 52 مليون دولار، وليس لدى الحكومة ثمن تفريغ السفينة الاولى ولا ثمن السفينة الثانية.
وبالتالي، فان وزير الطاقة خالف قرار الحكومة، كما انه طلب عدم فحص مادة الفيول التي ستفرغها السفينة الاولى وثمنها 130 مليون دولار، وتدفع وزارة الطاقة عن كل يوم تأخير 90 الف دولار، ولاحقا تزداد الغرامة الى سعر 180 الف دولار يوميا.
واعلن وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه، في بيان، انه «في مجلس الوزراء تم التأكيد على أن تغذية المطار ومرفأ بيروت بالكهرباء هي من الخطوط الحمراء، التي لا يمكن التغاضي عنها أبداً، لأنهما شرايين حيوية للبلد، وكذلك الأمر في ما يتعلق بصيانة الطرقات، والتي تعد أساسية في موضوع السلامة العامة والمرورية، ومن المستحيل إنجازها باعتمادات صفرية».
وقال مدير عام الإستثمار السابق في وزارة الطاقة غسان بيضون، في حديثٍ لـ "الديار" أن السبب الاساسي للأزمة اليوم مع الشركة المشغّلة للقطاع، "هو العقود المكلفة بالدولار، كون المشغّل، وهو رجل الأعمال نفسه الذي كانت له علاقة بالبواخر، يوظِّف لبنانيين ويتقاضى أمواله بالدولار إلى اليوم"، موضحاً أن "إدارة المؤسسة ومن خلفها الوزارة، تعتمد أسلوب الابتزاز والتهديد دائماً للبنانيين، أي تطالب بالأموال بأي طريقة ولا تريد إحداث أي تغيير في أسلوبهم". ويقول بيضون إن السياسة متداخلة بأعمال هذه الشركة، التي توظف حوالى 200 إلى 220 لبنانياً، بينما تستطيع المؤسسة التعاقد معهم مباشرة، ومن دون وسيط ما يؤمّن وفراً مالياً، لأن الرواتب لن تصل إلى 80 مليون دولار.
ويكشف بيضون عن غياب التنسيق بين كل الأطراف المعنية بملف الكهرباء، مطالباً "بإخضاع مؤسسة الكهرباء للتدقيق الجنائي باسرع وقت"، مشيراً إلى أن "عدة أطراف يشاركون في استيراد الفيول، ولكنهم لا ينسّقون مع بعضهم بعضا، ما يؤدي إلى فوضى مكلفة على المواطن وعلى الخزينة". وعليه، فإن الإصلاحات المطلوبة "سياسية" بالدرجة الأولى، كما يشير بيضون، الذي يؤكد أن المؤسسة باتت تحقق وفراً جراء الفواتير المرتفعة، وما تحصل عليه من دعم من الخزينة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
20/08/2023 02:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو "مُقرف" من وسط بيروت بعد حفل عمرو دياب.. شاهدوا "المهزلة"!
Lebanon 24
فيديو "مُقرف" من وسط بيروت بعد حفل عمرو دياب.. شاهدوا "المهزلة"!
01:16 | 2023-08-20
20/08/2023 01:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن "صيرفة" يهمُّكم.. هذا ما فعله مصرف لبنان
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن "صيرفة" يهمُّكم.. هذا ما فعله مصرف لبنان
03:15 | 2023-08-20
20/08/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة في دولة عربية.. فيلم إباحيّ يظهرُ على الطريق! (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة في دولة عربية.. فيلم إباحيّ يظهرُ على الطريق! (فيديو)
02:53 | 2023-08-20
20/08/2023 02:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صيادٌ شاهده... مخلوق غريب في غابة يُثير الرعب والهلع ما هو؟ (فيديو)
Lebanon 24
صيادٌ شاهده... مخلوق غريب في غابة يُثير الرعب والهلع ما هو؟ (فيديو)
05:07 | 2023-08-20
20/08/2023 05:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:05 | 2023-08-20
اقتراح فرنسي لتسوية حول "اليونيفل"
22:06 | 2023-08-20
المعارضة تتَّجه لتعويم خيار أزعور
23:22 | 2023-08-20
موضة "الشاليهات" تتوسع.. أسعار مغرية واستثمار مفيد
22:44 | 2023-08-20
الذكرى الـ45 لإخفاء الامام الصدر
22:41 | 2023-08-20
مسؤول الشرق الاوسط في" توتال" في بيروت
22:38 | 2023-08-20
الراعي يتقدم المعارضة: الحوار هو التصويت
فيديو
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
21/08/2023 07:40:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
21/08/2023 07:40:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
21/08/2023 07:40:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24