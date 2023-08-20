المعارضة تُلاقي "الخماسيّة": لقطع الطريق رئاسياً

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كتب طوني كرم في" نداء الوطن": لاقى 31 نائباً لبنانياً معارضاً مندرجات بيان الدوحة الصادر عن مجموعة الدول الخمس قبل أسابيع. وبعد رفضهم منطق «ربط النزاع»، وترتيب تسويات ظرفيّة تعيد إنتاج سيطرة «حزب الله» على الرئاسات الثلاث والبلد، أكّدوا «أنّ التفاوض الوحيد المقبول يجريه رئيس الجمهوريّة بُعَيد انتخابه، ويتمحور على مصير السلاح غير الشرعي، وتنفيذ كل مندرجات وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)، وتطبيق الدستور وقرارات الشرعية الدوليّة، ولا سيّما القرارات 1559 و1680 و1701». وهذا ما دفع أوساط المعارضة إلى التوقّف جدياً عند هذه المسائل، ووضعها في إطار رفع منسوب المواجهة بوجه الفريق الآخر.وإلى جانب خطوط المواجهة العريضة التي تضمّنها البيان، تؤكّد أوساط المعارضة لـ»نداء الوطن»، «العمل على تحصين وحدتها ومواقفها كمعارضة برلمانية، من أجل منع الفريق الممانع من إيصال مرشحه الرئاسي، وإبقاء الوضع في لبنان بالحالة المأسوية التي يمرّ فيها. وذلك بالتوازي مع استمرار الاتصالات من أجل إنشاء نصاب سياسي وطني، يساهم في تقوية النصاب البرلماني بهدف قطع الطريق أمام انتخاب الفريق الممانع مرشحه لرئاسة الجمهورية، رغم ما يملك من سلاح وعلاقات إقليمية».ومع اقتصار عدد موقّعي بيان المعارضة على 31 نائباً، كشفت أوساطهم عن وجود تأييد نيابي واسع لمندرجات بيانهم، الذي ترك الباب مفتوحاً أمام جميع قوى المعارضة داخل البرلمان وخارجه، بل دعاها إلى الإتفاق على خارطة طريق للمواجهة التصاعدية. وذلك مع التأكيد على أنّ النواب الـ31، يشكّلون نواة معارضة نيابية صلبة ومتجانسة، تجتمع دورياً وتتحلّى بالقدرة على إصدار بيانات مشتركة وسريعة انطلاقاً من رؤيتهم ومقاربتهم المشتركة التحديات التي يمرّ فيها لبنان.