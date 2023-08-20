27
o
بيروت
29
o
طرابلس
32
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"ورقة" تسوية عون للرئاسة يحرقها "حزب الله"!
Lebanon 24
20-08-2023
|
22:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب ابراهيم حيدر في" النهار": مع استمرار الخلافات الداخلية، ثمة مخاوف من حوادث أمنية خلال الفترة الفاصلة عن عودة الموفد الرئاسي الفرنسي حان ايف لودريان إلى بيروت، قد تكون مؤشراً على أخطار تحدق بلبنان، لكنها في المقابل قد تفتح مساراً مختلفاً للبحث عن تسوية أو تفاهم لانتخاب رئيس. ولذا يطرح البعض للخروج من المأزق التفاهم على اسم جديد للرئاسة يشكل نقاط تقاطع بين الأفرقاء يستطيع ضبط الوضع الأمني والانتقال إلى مرحلة جديدة خصوصاً وأن بعض الخارج يقترح قائد الجيش جوزف عون كمرشح تسوية، لكن ذلك يحتاج إلى توافر تغطية من الداخل والخارج لانتخابه. ويستند هؤلاء في طرحهم على أن مهمة لودريان لن تحقق نتائج فعلية بسبب التناقضات في الاداء الفرنسي، ولا بد من دخول مباشر للقوى الدولية والإقليمية على الخط لصوغ تفاهمات تحسم انتخابه.
Advertisement
لكن هذا الطرح لا يحظى بموافقة "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، علماً أن اسم قائد الجيش طرح في لقاءات إقليمية وحاولت دول من اللقاء الخماسي تسويقه لبنانياً من دون أن تنجح في مسعاها، واصطدمت بإصرار محور الممانعة على ترشيح سليمان فرنجية، فيما يرفض جبران باسيل في شكل قاطع إيصال عون إلى الرئاسة. وإذا ما سلك هذا المسار طريقه فإن ذلك يعني انتهاء مهمة لودريان أو على الأقل استمرارها باسم اللقاء الخماسي، وسيضع "حزب الله" امام خيارين، إما التعطيل المستمر لعدم قدرته على تنصيب فرنجية، أو السير بعون ضمن شروط معينة، خصوصاً إذا لم تصل مفاوضاته مع باسيل الى اتفاق على مرشح جديد. وحتى لو تم التوافق على اسم قائد الجيش، فإن الملفات الاخرى ستكون معقدة، فالحزب يريد أثماناً مقابلة قبل التفاهم مع عون حول المرحلة التي تلي انتخابه، وكذلك التيار الوطني الحر الذي يريد حصة من القرار، ولذلك سيكون قائد الجيش مقيداً في انتخابه، إذا تحقق هذا السيناريو، وسيستمر التعطيل في تشكيل الحكومة وغيرها. لكن ما يجري في البلد لا يؤشر إلى إمكان عقد تسوية في وقت قريب، فيما الأزمة إلى مزيد من التعقيد مع أخطار مضاعفة على البلد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
20/08/2023 02:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو "مُقرف" من وسط بيروت بعد حفل عمرو دياب.. شاهدوا "المهزلة"!
Lebanon 24
فيديو "مُقرف" من وسط بيروت بعد حفل عمرو دياب.. شاهدوا "المهزلة"!
01:16 | 2023-08-20
20/08/2023 01:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن "صيرفة" يهمُّكم.. هذا ما فعله مصرف لبنان
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن "صيرفة" يهمُّكم.. هذا ما فعله مصرف لبنان
03:15 | 2023-08-20
20/08/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة في دولة عربية.. فيلم إباحيّ يظهرُ على الطريق! (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة في دولة عربية.. فيلم إباحيّ يظهرُ على الطريق! (فيديو)
02:53 | 2023-08-20
20/08/2023 02:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صيادٌ شاهده... مخلوق غريب في غابة يُثير الرعب والهلع ما هو؟ (فيديو)
Lebanon 24
صيادٌ شاهده... مخلوق غريب في غابة يُثير الرعب والهلع ما هو؟ (فيديو)
05:07 | 2023-08-20
20/08/2023 05:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:03 | 2023-08-20
اجتماع للجنة الكهرباء في السرايا عصرا ونقاش حاد متوقع في قرار فياض
22:05 | 2023-08-20
اقتراح فرنسي لتسوية حول "اليونيفل"
22:06 | 2023-08-20
المعارضة تتَّجه لتعويم خيار أزعور
23:22 | 2023-08-20
موضة "الشاليهات" تتوسع.. أسعار مغرية واستثمار مفيد
22:44 | 2023-08-20
الذكرى الـ45 لإخفاء الامام الصدر
22:41 | 2023-08-20
مسؤول الشرق الاوسط في" توتال" في بيروت
فيديو
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
21/08/2023 07:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
21/08/2023 07:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
21/08/2023 07:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24