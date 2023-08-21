29
o
بيروت
30
o
طرابلس
32
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
30
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"ترحيل" زيارة لودريان الى اواخر ايلول وطرح جديد يستدعي التفاهم مع "الحزب"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
21-08-2023
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يدور الملف الرئاسي في حلقة مفرغة، تتظهر تجلياتها يوما بعد يوما في سياق المواقف المحلية والتي تؤشر إلى أن الموقفين الغربي والعربي من الاستحقاق الرئاسي لا يزال غير واضح المعالم، خاصة وان فرنسا، بحسب بعض الاوساط السياسية، لا تزال بعيدة عن توجه "اللجنة الخماسية" التي تختلف طروحاتها لحل الازمة في لبنان عن الطرح الفرنسي الذي يعتبره بعض الافرقاء في الداخل انه يصب في مصلحة حزب الله دون سواه.
Advertisement
من هنا تقول الاوساط السياسية ان زيارة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان التي بدأ الحديث يتردد انها ارجئت الى اواخر أيلول لن تكون جيدة، خاصة وان قوى المعارضة أعلنت رفضها لكيفية تعاطي الأخير مع الأزمة وأكدت رفضها للحوار مع حزب الله.
وتظن الاوساط أن مهمة لودريان سوف تنتهي في ايلول، من دون أي أفق للحل، وسط قلق الاوساط من ان تزداد الأحداث الامنية المتنقلة والتي ارخت بظلالها في الايام الماضية على الوضع في البلد.
وهنا تعتبر الاوساط أن هذه الأحداث التي قد تكون مقدمة لما يسمى فوضى أمنية قد تكون مضبوطة ومن شأنها أن تعزز حظوظ الطرح القطري والسعودي والأميركي القائم على انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية، وهذا الأمر يحظى بدعم قوى المعارضة مع عدد كبير من النواب المستقلين والتغييريين، ولا ترفضه الكتلة السنيّة أيضا.
وعليه فإن تقدم هذا الطرح في حال انكفأت المبادرة الفرنسية، من شأنه أن يعيد خلط الأوراق مجددا خاصة وان هذا الطرح يستدعي التفاهم مع حزب الله على وجه الخصوص، علما أن الأخير لا يضع فيتو على قائد الجيش، لكنه سوف يذهب إلى عقد تفاهمات سياسية مع القائد حول المرحلة المقبلة باستحقاقاتها وملفاتها كافة.
لكن الاكيد وفق الاوساط أن الأمور غير واضحة، ما يعني أن الأزمة الرئاسية طويلة وأنها سوف تطرق أبواب العام 2024. وهنا يقول مصدر دبلوماسي حان الوقت لتراجع فرنسا دبلوماسيتها تجاه حل الازمة اللبنانية.
المصدر: لبنان 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
20/08/2023 02:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن "صيرفة" يهمُّكم.. هذا ما فعله مصرف لبنان
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن "صيرفة" يهمُّكم.. هذا ما فعله مصرف لبنان
03:15 | 2023-08-20
20/08/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صيادٌ شاهده... مخلوق غريب في غابة يُثير الرعب والهلع ما هو؟ (فيديو)
Lebanon 24
صيادٌ شاهده... مخلوق غريب في غابة يُثير الرعب والهلع ما هو؟ (فيديو)
05:07 | 2023-08-20
20/08/2023 05:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تمردّ داخلي... ماذا يحصل داخل أحد أهمّ المصارف؟
Lebanon 24
تمردّ داخلي... ماذا يحصل داخل أحد أهمّ المصارف؟
06:30 | 2023-08-20
20/08/2023 06:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"وداعا جورجينا".. حبيبة نيمار تشعل الأجواء في السعودية (فيديو)
Lebanon 24
"وداعا جورجينا".. حبيبة نيمار تشعل الأجواء في السعودية (فيديو)
08:34 | 2023-08-20
20/08/2023 08:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
02:30 | 2023-08-21
طرابلس مساحة ثقافية مفتوحة.. المدينة تحتضن "أسبوع سينما المكفوفين"
02:15 | 2023-08-21
تدقيق أمني كبير.. ما السبب؟
03:00 | 2023-08-21
8 آذار مرتاحة.. فرنجية يتقدم بالرغم من العراقيل
02:45 | 2023-08-21
مرجع سياسي: التحرّك الفرنسي لا يمثل "الخماسية"
02:32 | 2023-08-21
استنفار عند جانبي الحدود.. ماذا يجري؟
02:16 | 2023-08-21
عشاء في في معراب على شرف المجلس الجديد للرهبانية المارونية المريمية
فيديو
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
21/08/2023 10:14:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
21/08/2023 10:14:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
21/08/2023 10:14:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24