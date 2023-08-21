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لبنان

هذا ما رصدته الكاميرات قبل "حادثة الكحالة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-08-2023 | 01:15
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إستحصلت جهة أمنية متخصصة جداً بمتابعة كاميرات المراقبة والرصد المنتشرة على كافة الطرق الدولية وفي الأبنية والشركات والمؤسسات، على فيديوهات توثق مرور شاحنتين إضافيتين محملتين بنفس نوعية الذخائر التي كانت محمّلة في الشاحنة التي سقطت على "كوع الكحالة" .
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وبحسب "الرصد" فان إحدى الشاحنات التي سلكت شوارع عاريا الداخلية بسبب الإزدحام الذي حصل بعد وقوع الشاحنة على الكوع، كانت تسير مسرعة من دون اتزان وكادت أن تنزلق هي الاخرى بعدما إصطدمت بعارضة حديدية على جانب الطريق، لكن السائق إستطاع السيطرة عليها واكمال طريقه.
المصدر عينه أكد أن الشاحنات الثلاث التي مرت في هذا النهار وسقطت واحدة منها على كوع الكحالة تحتوي على صناديق رصاص من مختلف الاعيرة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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