عنصرية تجاه السوريين ام اعتراض مُحق؟!

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شهدت مختلف المناطق اللبنانية خلال الايام القليلة الماضية مهرجانات مناطقية ومن ضمنها خُصصت بعض الأيام للاطفال، اذ تم تأمين الالعاب المتنوعة والعروض المسرحية والفنية المختلفة التي قُدمت بشكل مجانيّ في ساحات بعض القرى والمدن اللبنانية.وما بدا لافتاً في هذا المجال هو مشاركة الاطفال السوريين في مختلف الانشطة المُشار اليها اعلاه بشكل كثيف جداً، من دون اي قدرة على منعهم من قبل المنظمين نظراً لعدم امكانية التعاطي مع وجودهم الا بطريقة انسانية.وفي هذا الاطار، عبّر الاهالي عن استيائهم بسبب الكثافة غير المقبولة التي نتجت عن مشاركة الاطفال السوريين والتي حالت دون استفادت اولادهم من الألعاب والانشطة بشكل كافٍ.واللافت ان الاستياء لم ينحصر بمنطقة لبنانبة واحدة انما شكّل حالة لبنانية مشتركة، وهذا ما ظهر في أكثر من منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.