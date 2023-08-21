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غالباً ما يتوجه المواطنون والسياح الى مدينة الميناء في طرابلس للتمتع بجمال بحرها وجزرها المتنوعة والفريدة.في هذا الاطار، ينظم بعض اهالي المنطقة من اصحاب المراكب رحلات سياحية ضمن الاجواء البحرية الخاصة بالمدينة، والرحلات تتوزع بين رحلات سريعة (20 دقيقة) ورحلات طويلة ( تمضية نصف نهار او نهار كامل في عرض البحر).واللافت ان تسعيرة الرحلات تتنوع وفقاً لطالبيها، فاذا اكتشف المنظمون ان طالب الرحلة هو مغترب او قادم من خارج المنطقة تتم التسعيرة بالدولار، اما اذا كان طالب الرحلة من ابناء المنطقة او المناطق المجاروة فتتحوّل التسعيرة الى اللبناني وتنخفض بشكل ملحوظ عن تسعيرة الدولار.